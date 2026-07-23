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İstanbul’da gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş için tutuklama talebi

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#Fatma Soydaş#Tutuklama#Mahkeme
İstanbul’da gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş için tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 17:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul’da gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş için tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul’da gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş için tutuklama talebi

Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul’da gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş için tutuklama talebi

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. 

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#Fatma Soydaş#Tutuklama#Mahkeme

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