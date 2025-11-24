İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlendi.

Gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.

Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan vatandaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı.

Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.