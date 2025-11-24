×
Gündem Haberleri

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 04:57

İstanbul semalarında gece yarısı beliren tanımlanamayan bir ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Gökyüzünde hareket eden parlak cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Olay, gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlendi.

Gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.

Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan vatandaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı.

Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

