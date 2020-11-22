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Gündem
Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ/DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son bulduğu dakikalarda vatandaşlar gökkuşağı sürpriziyle karşılaştı. Özellikle Anadolu yakasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından, gökkuşağı çıktı. Saat 10.00'a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla, Kadıköy Sahili'ne gelen vatandaşlar, gökkuşağı sürprizi ile karşılaştı. Sahildeki pek çok kişi gökkuşağını izleyerek fotoğraf çekti. 

İstanbulda gökkuşağı sürprizi


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