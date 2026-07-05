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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderen şüpheli tutuklandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#Sahte Kimlik#Sahtee Pasaport
İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderen şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 12:38

İstanbul'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde yapılan denetimlerde, farklı ülkelere gönderilmek üzere hazırlanan çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Sahte belgeleri kargo şubesine teslim ettiği belirlenen ve yeni bir gönderi hazırlığındayken suçüstü yakalanan 25 yaşındaki A.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yöntemiyle gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde denetim yaptı.

İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderen şüpheli tutuklandı

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

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Yapılan incelemelerde, gönderici bilgileri farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisinde farklı ülkelere ve kişilere ait sahte olduğu belirlenen 4 pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.

İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderen şüpheli tutuklandı

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PAKETLERİ TESLİM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirilen kargo gönderilerini şubeye teslim ettiği belirlenen A.E.M.'yi, aynı kargo şubesinde yeni gönderi hazırlığındayken gözaltına aldı.

Şüphelinin hazırladığı yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik kartı, 1 sürücü belgesi, 1 giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M., çıkarıldığı mahkemece 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Göçmen Kaçakçılığı#Sahte Kimlik#Sahtee Pasaport

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