İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderen şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yöntemiyle gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde denetim yaptı.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

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Yapılan incelemelerde, gönderici bilgileri farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisinde farklı ülkelere ve kişilere ait sahte olduğu belirlenen 4 pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.

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PAKETLERİ TESLİM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirilen kargo gönderilerini şubeye teslim ettiği belirlenen A.E.M.'yi, aynı kargo şubesinde yeni gönderi hazırlığındayken gözaltına aldı.

Şüphelinin hazırladığı yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik kartı, 1 sürücü belgesi, 1 giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M., çıkarıldığı mahkemece 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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