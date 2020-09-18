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Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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İSTANBUL'da 4 ayrı ilçede düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 54 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi. 13 Eylül ve 16 Eylül arasında 4 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda; Afganistan, Bangladeş, Irak, Pakistan ve Suriye gibi farklı ülkelerden yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen 54 göçmen yakalandı.Operasyonda ise insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 minibüs ve şişme bota el konurken şüphelilerin üzerinde 39 bin 620 TL, 600 Dolar, 5 bin 300 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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