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Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu! Yakalandılar...

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İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu! Yakalandılar...
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BAHÇELİEVLER'de ülkeye kaçak yollarla soktukları kamera ve ses kaydedicileri üçlü priz, oda spreyi, harici şarj aleti gibi aletlerin içerisine gizleyip satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de bir iş yerinde ülkeye kaçak yollarla sokulmuş gizli kamera ve ses kaydedicilerin satışının yapıldığı bilgisini aldı. İş yerinde kamera ve ses kaydedicilerin  modem, oda spreyi, üçlü priz, harici şarj aleti gibi çeşitli alet ve cihazların içerisine gizleyip izleme-dinleme yapmak isteyenlere satıldığı belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri kimi çeşitli aletlerin içerisine gizlenmiş çok sayıda gizli kamera ve ses kaydediciyi ele geçirdi. İş yeri sahibi  Salih Y.'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasa dışı yollardan ülkeye ürün ve eşya sokmaktan adli işlem yapıldı.

 

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