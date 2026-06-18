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İstanbul'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

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#Tem Otoyolu#İstanbul Kaza#Kınalı Geçidi
İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 12:42

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kınalı geçişinde gişe duvarına çarptı. Sürücü ve yanında bulunan yolcunun yaralandığı kazada araçta hasar meydana geldi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. 06 AR 0002 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek Kınalı gişelerinin bulunduğu alanda duvara çarptı.

İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

İstanbulda gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

 

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#Tem Otoyolu#İstanbul Kaza#Kınalı Geçidi

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