×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Ä°stanbul'da gÄ±da faciasÄ±: 2 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi | Almanya'dan gelen aile lokantada tüketti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#GÄ±da Zehirlenmesi#Midye
Ä°stanbulda gÄ±da faciasÄ±: 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi | Almanyadan gelen aile lokantada tÃ¼ketti
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 13, 2025 15:53

Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 3 ve 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Edinilen bilgiye gÃ¶re ailenin, 9 KasÄ±m'da Almanya'dan Ä°stanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 11 KasÄ±m'da OrtakÃ¶y'de bulunan seyyar satÄ±cÄ±dan midye ve bir restoranda da yemek yediÄŸini belirledi.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§ede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Ã‡iÄŸdem B. ile Ã§ocuklarÄ± Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetleri Ã¼zerine 12 KasÄ±m'da hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Ã‡ocuklar kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Baba Servet B. entÃ¼be edilirken, anne Ã‡iÄŸdem B'nin yoÄŸun bakÄ±mda tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Ä°stanbulda gÄ±da faciasÄ±: 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi | Almanyadan gelen aile lokantada tÃ¼ketti

ORTAKÃ–Y'DE MÄ°DYE YEMÄ°ÅžLER

Polis ekipleri, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada ailenin, 9 KasÄ±m'da Almanya'dan Ä°stanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 11 KasÄ±m'da OrtakÃ¶y'de bulunan seyyar satÄ±cÄ±dan midye ve bir restoranda da yemek yediÄŸini belirledi.Â 

Haberin DevamÄ±

AynÄ± gÃ¼n baÅŸlayan kusma ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 KasÄ±m'da Ã§evre hastanelere gittiÄŸi, uygulanan tedavinin ardÄ±ndan taburcu edilerek otele geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.Â 

Ä°stanbulda gÄ±da faciasÄ±: 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi | Almanyadan gelen aile lokantada tÃ¼ketti

Ã‡OCUKLAR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

Otelde anne Ã‡iÄŸdem B'nin kÄ±zÄ± Masal B'nin hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan tÃ¼m aile bireylerinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklarÄ±n hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Ã–te yandan, polis ekipleri otelin kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± muhafaza altÄ±na alarak 4 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvurdu.

Gözden KaçmasÄ±nBaba, fÄ±rÄ±ncÄ±yÄ± daha Ã¶nce uyarmÄ±ÅŸ 2 yaÅŸÄ±ndaki Alpaslan gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybettiBaba, fÄ±rÄ±ncÄ±yÄ± daha önce uyarmÄ±ÅŸ! 2 yaÅŸÄ±ndaki Alpaslan gözünü kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#GÄ±da Zehirlenmesi#Midye

BAKMADAN GEÇME!