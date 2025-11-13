Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§ede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Ã‡iÄŸdem B. ile Ã§ocuklarÄ± Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetleri Ã¼zerine 12 KasÄ±m'da hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ã‡ocuklar kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Baba Servet B. entÃ¼be edilirken, anne Ã‡iÄŸdem B'nin yoÄŸun bakÄ±mda tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â

ORTAKÃ–Y'DE MÄ°DYE YEMÄ°ÅžLER

Polis ekipleri, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada ailenin, 9 KasÄ±m'da Almanya'dan Ä°stanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 11 KasÄ±m'da OrtakÃ¶y'de bulunan seyyar satÄ±cÄ±dan midye ve bir restoranda da yemek yediÄŸini belirledi.Â

AynÄ± gÃ¼n baÅŸlayan kusma ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 KasÄ±m'da Ã§evre hastanelere gittiÄŸi, uygulanan tedavinin ardÄ±ndan taburcu edilerek otele geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.Â

Ã‡OCUKLAR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

Otelde anne Ã‡iÄŸdem B'nin kÄ±zÄ± Masal B'nin hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan tÃ¼m aile bireylerinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklarÄ±n hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Ã–te yandan, polis ekipleri otelin kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± muhafaza altÄ±na alarak 4 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvurdu.