İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Avcılar’da Firuzköy'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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