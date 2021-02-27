İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Edinilen bilgilere göre, tesiste kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların saçılması sonucu plastik malzemeler tutuştu. Alevler tesisin önündeki bir kamyonete de sıçradı.

Yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi "Ben de yandaki fabrikada çalışıyorum. Dumanları gördüm. Buraya geldim. Baktım yanıyor. İçeride kağıt ve temizlik malzemeleri olduğunu biliyorum. Yaralanan yok" dedi.





PATLAMA SESİ DUYDUM

Başka bir görgü tanığı "Patlama sesini duydum. Çay saatimize denk geldi. Kağıt ve plastikler var burada. Yaralanan yok ama içeridekiler kendilerini zor kurtardılar." dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi