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DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece Halkalı’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan tesis itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi.

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  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre, tesiste kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların saçılması sonucu plastik malzemeler tutuştu. Alevler tesisin önündeki bir kamyonete de sıçradı.

İstanbulda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

İstanbulda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi "Ben de yandaki fabrikada çalışıyorum. Dumanları gördüm. Buraya geldim. Baktım yanıyor. İçeride kağıt ve temizlik malzemeleri olduğunu biliyorum. Yaralanan yok" dedi.

İstanbulda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü


PATLAMA SESİ DUYDUM

Başka bir görgü tanığı "Patlama sesini duydum. Çay saatimize denk geldi. Kağıt ve plastikler var burada. Yaralanan yok ama içeridekiler kendilerini zor kurtardılar." dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi

İstanbulda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbulda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

 

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