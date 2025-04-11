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İstanbul'da genç kadın ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! DNA incelemesinde cinsel saldırı detayı: 3 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Kadın Cinayeti#Esenyurt
İstanbulda genç kadın ağaçlık alanda ölü bulunmuştu DNA incelemesinde cinsel saldırı detayı: 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 11:01

Esenyurt'ta yaklaşık 10 ay önce ormanlık alanda cesedi bulunan ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Nurcan Karabulut'un (36) tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü belirlendi. Polis Nurcan Karabulut'un sevgilisi ve eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

KORKUNÇ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

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Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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#İstanbul#Kadın Cinayeti#Esenyurt

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