İstanbul'da genç kadın ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! DNA incelemesinde cinsel saldırı detayı: 3 kişi gözaltına alındı

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Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

KORKUNÇ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

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Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.