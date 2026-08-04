İstanbul'da gemide yangın

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İstanbul'da, Ahırkapı açıklarında bir gemide yangın çıktı. Bacadan yoğun dumanlar yükseldi. Yangın kontrol altına alınırken gemide soğutma çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı öğrenildi.