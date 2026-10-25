İstanbul’da gece yarısı silahlı çatışma: Mermiler binalara ve iş yerine isabet etti

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi.

Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.