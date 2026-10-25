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İstanbul’da gece yarısı silahlı çatışma: Mermiler binalara ve iş yerine isabet etti

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#İstanbul Çatışma#Zeytinburnu Silahlı Kavga#Yeşilttepe Mahallesi Olay
İstanbul’da gece yarısı silahlı çatışma: Mermiler binalara ve iş yerine isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 08:45

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine sokakta panik yaşandı. Şüphelilerin silahından çıkan mermiler çevredeki binalara, bir iş yerine ve camı kırarak bir evin içine isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İstanbul’da gece yarısı silahlı çatışma: Mermiler binalara ve iş yerine isabet etti

Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi.

İstanbul’da gece yarısı silahlı çatışma: Mermiler binalara ve iş yerine isabet etti

Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İstanbul Çatışma#Zeytinburnu Silahlı Kavga#Yeşilttepe Mahallesi Olay

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