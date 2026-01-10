×
İstanbul'da gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındı

Musa KESLER
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Can Yaman ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

Gece yarısından sonra savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı. Bu baskında bazı mekanlarda uyuşturucu maddeler de bulundu. Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, yöneticileri ve ‘Youtuber’lar da var.

İHBAR YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Operasyonlar sırasında gözaltına alınan Can Yaman hakkında uyuşturucu kullandığına dair suçlamaların olduğu bir ihbar ve ifadenin olduğu da öğrenildi.

CAN YAMAN'IN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Hürriyet Gazetesi'nden Elif Altın'ın ulaştığı bilgilere göre; Savcılık, soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi. Ancak, savcılık Bebek Otel’in arasında olduğu 9 mekana arama talimatı vermişti. Jandarma tarafından bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Can Yaman bu nedenle gözaltına alındı.

KAN TESTİ VERECEKLER

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.

