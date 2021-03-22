Ozan URAL- Soner HASIRCIOĞLU -Buğra AKAY / İstanbul,(DHA)
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İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı!
İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.
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