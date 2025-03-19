İstanbul'da Gazze'ye destek için büyük araç konvoyu düzenlendi

Haberin Devamı

İsrail, 19 Ocak'ta imzalanan barış anlaşmasını bozarak dün sahur vaktinde Gazze'ye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıda 400 kişiden fazla sivil hayatını kaybetti. İşgal rejiminin gerçekleştirmiş olduğu saldırı sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze için destek konvoyu düzenledi. Binlerce kişi soğuk ve yağışlı havaya rağmen Vatan Caddesi üzerinde araçlarıyla bir araya geldi.

Burada bir süre bekleyen gruptakilerden kimileri araçlarının önüne, bazıları da arkasına Türk ve Filistin bayrakları astı. Kornalar eşliğinde buradan ayrılan konvoy sırasıyla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri konsolosluklarının önüne giderek yapılan insanlık dışı saldırıyı kınadı. Konvoyu gören çevre sakinleri alkışlarla destek verdi. İsrail ve ABD'yi protesto eden konvoy sahil yolunda sona erdi.

Haberin Devamı

'FİLİSTİN'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Düzenlenen konvoya katılım sağlayan Genç İHH Başkanı Cihat Çelik yaptığı konuşmada, “Bugün gerek İstanbul'da gerekse tüm Türkiye'de vicdan sahipleri, imani ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmek için bir araya geldiler. Biz bu işin takipçisiyiz, Filistin mücadelesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. Bugün hepimize düşen çok ciddi mesuliyetler var. Ferdi olarak, toplumsal olarak, devletler olarak çok ciddi mesuliyetler altındayız. Şu ana kadar halk olarak birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Her zamankinden daha fazla yardım etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda 61 bin 700'den fazla sivili katlederken 112 binden fazla kişiyi ise yaraladı.