İstanbul’da Gazze Zirvesi... Dünyanın gözü bu görüşmedeydi

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TÜM dünyanın dikkatle takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin görüşmesi 2.5 saat sürdü. Görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLER BİRLİK OLMALI

Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.

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İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Erdoğan yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti. İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılma-sının önemini vurguladı.

HANİYE’YE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’ye İsrail saldırısında şehit düşen 3 çocuğu ve 4 torunu için başsağlığı dileklerini iletti. Hamas yöneticilerinden Halid Meşal’in de olduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

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‘HAMAS KATAR’DAN AYRILACAK’ İDDİASI

Hamas’ın merkezini Katar’dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendirdiği öne sürüldü. Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre, Hamas Siyasi Bürosu, 2012 yılından bu yana bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’dan ayrılmak için farklı ülkelerde görüşme halinde. Haberde görüşülen ülkelerden birinin Umman olduğu öne sürüldü. Son haftalarda Mısır ve Katar, Filistinli direniş örgütüne, rehineleri serbest bırakması için şartlarını yumuşatması konusunda baskı uyguluyordu. Hatta bazı Batılı gazeteler, Hamas’ın rehine takası anlaşmasını kabul etmemesi halinde ülkeden çıkarılma tehdidi aldığını da yazmıştı.