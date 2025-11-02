İstanbul'da Gazze Zirvesi! Bakan Fidan ev sahipliği yapacak

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 13:01

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 3 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze Zirvesi düzenlenecek. Zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Banklarının katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 3 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da Gazze Zirvesi düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre gerçekleşecek zirvede Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınması bekleniyor.

Zirveye, 23 Eylül 2025 tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin yani , Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katılması bekleniyor.

Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şu başkalıklara vurgu yapması bekleniyor:

-İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için ürettiği bahaneler

-İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir
duruş sergilemesinin gerekliliği

-Ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm
içinde hareket etmesinin önemi

-Gazze’ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail’in
yükümlülüklerini yerine getirmemesi

-Yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye
ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu
hususta İsrail’e baskı uygulanması gerekliliği

-Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini
sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliği

-Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun
muhafaza edilmesinin önemi

-BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş
güdümün sürdürülmesinin önemini

