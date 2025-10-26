İstanbul’da ‘Gazze Mahkemesi’ kuruldu... İsrail’in savaş suçları kayıt altına alındı

Haberin Devamı

İSTANBUL’da kurulan ‘Gazze Mahkemesi’, ilk toplantısını Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda 23 Ekim’de yaptı. 3 gündür oturumlarını sürdüren mahkeme, İsrail’in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

BELGELER TOPLANDI

Mahkemeye, dünyanın farklı ülkelerinden aktivistler, avukatlar, yazarlar, oyuncular, gazeteciler ve müzisyenler katıldı. Oturumlarda İsrail’in Gazze’de aç bırakma, ekolojik kırım, ev yıkma dahil işlediği suçlar, hayatta kalan tanıklar ve uluslararası uzmanlar tarafından kanıtlarıyla anlatıldı. Belgeler ve analizler sunuldu. 3 gün boyunca her oturumda farklı konular ele alındı. Mahkemenin birinci gününde, açılış konuşmasının ardından ilk olarak mahkemenin kurulları tanıtıldı. Daha sonra ‘kök nedenler’ başlıklı konular ele alındı.

Haberin Devamı

NİHAİ KARAR BUGÜN

Son olarak ise İsrail’in işlediği savaş suçlarına ilişkin uzman ve tanık görüşlerine yer verildi. Mahkemenin ikinci gününde aç bırakma politikaları, altyapı yıkımı, eğitim kurumlarının hedef alınması, medya ve sağlık sistemlerine yönelik saldırılar ele alındı. Mahkemenin üçüncü gününde ise “Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma” konuları ele alındı. Temsili mahkemede bugün nihai karar açıklanacak.

Gözden Kaçmasın Gazze devasa bir enkaz! Metrekareye 169 kg moloz Haberi görüntüle

VİCDAN MAHKEMESİ

- Gazze Mahkemesi, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu. Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan “Gazze Mahkemesi” uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk uluslararası toplantısını gerçekleştirdi. Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024’te Londra’da, ikinci ayağı ise Mayıs 2025’te Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlendi.

BAŞKANLIK HEYETİ VE JÜRİ

- Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk’ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde eski BM özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green de bulunuyor. Mahkemenin jürisinde ise yazar Kenize Mourad, akademisyen ve aktivist Chandra Muzaffar, Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu’ndan (LSE) Profesör Christine Chinkin, Dr. Ghada Karmi, aktivist Sami Al Arian, şair Tamim Al Barghouti, akademisyen Biljana Vankovska, yazar Michelle Burgis Kasthala ve Dr. Wesam Ahmed var.

Haberin Devamı

HİÇ UTANMADAN PAYLAŞIYORLAR

İsrail askerleri Gazze’de yaptıkları katliamın kanıtlarını, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kendi elleriyle ortaya koyuyor.

TANIKLAR ANLATTI: KATLEDİLDİK AÇ BIRAKILDIK

Mahkemenin ikinci gününde, Gazze’de kardeşini ve birçok yakınını kaybeden Gazze Destek Hattı’nın kurucularından Hani Almodhound oturuma çevrimiçi bağlandı. Almodhound’ın sözleri İsrail’in vahşetini gözler önüne serdi: “Hiç kimse ve organizasyon için Gazze’de kolay bir zaman geçmedi. İnsanlar bilerek aç bırakıldı. En büyük acı açlık olabilir. Gazze halen aç. Bir kase çorba bizim motivasyonumuz oldu.” Gazeteci Mohamed Al Helou da soykırım öncesi ve sonrasına ait görüntüleri paylaştı. Gazeteci Abubaker Abed ise bir gazeteci olarak yaşadıklarını aktarırken, “Gazze’de gerçekleri anlatmak ölümle eşdeğer hale geldi” dedi.

Haberin Devamı

SUMUD AKTİVİSTLERİ: DİRENİŞ SÜRECEK

- Mahkeme’nin üçüncü gününde oturuma katılan bazı Sumud Filosu aktivistleri, oturumda direnişin süreceği mesajını verdi. Aktivist Sümeyye Sena Polat, “İş sivil insanlara düştü. Özellikle Batı ülkelerdeki arkadaşların sivil direnişi göstermesi gerekiyor. Sivil direniş devam ettiğinde inanın sonuç almak çok daha kolay olacak” dedi.