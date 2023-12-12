İstanbul'da Gazze için barış çağrısı... Yavuz Bingöl CNN TÜRK'te Gazze konserinin detaylarını anlattı

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Yavuz Bingöl CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e şu açıklamalarda bulundu:

Elimden geldiğince sanatçı yüreğimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya bir söz yazıyorum ya bir beste yapıyorum. Kayıtsız nasıl kalınır ki bu kadar acıya gözyaşına. Bir şeyler yapmalıyım derken, önce söz yazdım sonra siz de çok güzel bir klip yaptınız. Aslında Tolstoy'un sözü bu insanlık dramını özetliyor: Acı duyuyorsanız canlısınız, lakin bir başkasının acısını duyuyorsanız insansınız. Bundan dolayı ben de dünyadaki sanatçı arkadaşlarımla irtibata geçtim. Katılamayan video gönderecek birçok arkadaşımız var.

"BİN BALON UÇURACAĞIZ"

Toplanan geliri Kızılay üzerinden Gazzeli çocuklarımıza aktaracağız. Kızılay üzerinden bir SMS numarası aldık. Gece boyunca SMS üzerinden atılan yardım da gönderilecek. 20 Aralık Çarşamba günü akşam 20.00'de TRT Müzik canlı yayınlıyor. Sizler de çok ilgileniyorsunuz. AKM'de biletli giriliyor. Akşam 17.00'de AKM'nin önünden bin tane siyah balon uçuracağız. Gazze'de ölen çocuklar için simgesel bir balon uçuracağız. Konserden önce. Bu aslında bir tepki konser dememek gerekiyor aslında.

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MURAT YANCI'YA TEŞEKKÜR

Bu arada Murat Yancı'nın çok büyük katkısı oldu aslında. Herhalde bir saate yakın sürekli her gün konuşarak bana çok özel fikirler verdi. 'Gecenin büyümesi için dünyaya bir çentik atacaksın Yavuz' dedi bana. 'Çok özel bir gece yapıyorsun' dedi. Birçok fikri Murat Yancı'dan aldım. Mesela cemaat liderlerinin davet edilmesi, şimdi Hollywood yıldızlarıyla bağlantı kurmaya çalışıyoruz, onlardan video almaya çalışıyoruz. Onu da Murat Yancı önerdi. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyoruz, minnettarız.