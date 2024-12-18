İstanbul'da fuhuş operasyonu! Yakalanmamak için yabancı numaralar kullanmışlar... 22 kişi gözaltında

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İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine yaptıkları saha çalışmalarında yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinin ardından çete üyelerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Şüphelilerin 3 ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi. İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi. Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.

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YAKALANMAMAK İÇİN YABANCI NUMARALAR KULLANDILAR

Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kadınların saati 200 dolar, geceliğine ise bin dolar ücretle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları WhatsApp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen 15 adrese baskın yapıldı. Baskında fuhuş yaptıkları iddia edilen 9 kişi ile 13 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 58 bin 300 lira, 2 bin 290 dolar, 17 cep telefonu, 17 adet sim kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.

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KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.