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İstanbul'da fuhuş operasyonu

#İstanbul#Polis#Fuhuş
İstanbulda fuhuş operasyonu

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa sürüklediği iddia edilen 4 kişilik çete polis tarafından yakalandı. 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçelerinde daha önceden tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda yabancı uyruklu kadınları fuhuşa sürüklediği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

İstanbulda fuhuş operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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