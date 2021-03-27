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Gündem
Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 21 kişi tutuklandı

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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 21 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı belirtilen 26 kadın kurtarıldı. 

Asayiş  Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 22 Mart tarihinde Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da 60 farklı ikamet ve otele operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, fuhuşa zorlandıkları belirtilen 26 kadın kurtarılırken, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ev aramalarında ise; pompalı tüfek, 24 cep telefonu, 24 sim kart ve 2 pasaport geçirildi. Öte yandan fuhuştan  kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 675 liraya el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 23 mağdur yabancı uyruklu kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında yaptıkları ev araması, kameralara yansıdı.

İstanbulda fuhuş operasyonu: 21 kişi tutuklandı

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