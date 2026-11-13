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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 13 eve eş zamanlı baskında 12 gözaltı! 'Görüntüleri ve yazışmaları ailene göndeririz' diyerek şantaj yapmışlar

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#Fuhuş Çetesi#Fuhuş Operasyonu#İstanbul
İstanbulda fuhuş operasyonu: 13 eve eş zamanlı baskında 12 gözaltı Görüntüleri ve yazışmaları ailene göndeririz diyerek şantaj yapmışlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:09

İstanbul’da internet siteleri üzerinden bazı kadınların fotoğraflarını kullanarak fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapıldı. 13 eve eş zamanlı yapılan baskında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhşa zorladıklara kadınlara ve 'müşteri'lerine şantaj yaparak para da istedikleri belirlendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından internet üzerinde kurdukları siteler üzerinden kadınların fotoğraflarını koyup fuhuşa zorlayan çete tespit edildi. Sitelerden ulaşan kişilere, özel otomobillerle kadınları götürdükleri ayrıca fuhuşa yer temin ettikleri belirlendi. Ahlak Büro Amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ilçede tespit edilen 13 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ŞANTAJ YAPTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin bazı olaylarda çalıştırdıkları kadınların videolarını çekerek, ailelerine gönderme tehdidi ile fuhuş yapmaya mecbur bırakıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerine müşteri olan bazı kişilerin de kadın isterken aralarındaki yazışmaları ailelerine gönderme tehdidi ile ek para istedikleri belirlendi.

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#Fuhuş Çetesi#Fuhuş Operasyonu#İstanbul

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