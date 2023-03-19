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Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, yaklaÅŸÄ±k 3 ay teknik ve fiziki takip yapÄ±ldÄ±. Gerekli delillerin toplanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±. Polis ekipleri Fatih, BayrampaÅŸa, Zeytinburnu, Esenler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Sultangazi ve ArnavutkÃ¶y'de daha Ã¶nceden tespit edilen 19 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yaptÄ±. Operasyonda Ã§etenin yÃ¶netici kadrosunda olduÄŸu belirlenen 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 10 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±. BaskÄ±n yapÄ±lan evlerde 33 telefon, ve dÃ¶viz ele geÃ§irildi.

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10 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

ÅžÃ¼phelilerin iÅŸlemleri AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken, 1 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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