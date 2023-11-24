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İstanbul'da freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

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#İstanbul#Üsküdar#Beton Mikseri
İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 17:32

Üsküdar’da freni patlayan beton mikseri park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde beton mikserinin şoförünü araçtan atladığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

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Kaza saat 14.00 sıralarında Küçüksu Mahallesi Eserli Sokakta meydana geldi.İddiaya göre, 34 KM 7020 plakalı beton mikserinin şöförü Kadir Ekşi rampada manevra yaptığı sırada aracın frenleri tutmadı.

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

Ekşi hareket halindeki araçtan atlarken, beton mikseri park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi.

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken,7 araç kullanılamaz hale geldi.

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İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdı.

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

"HAREKET HALİNDEYKEN KENDİMİ AŞAĞIYA ATTIM"

Beton mikserinin şoförü Kadir Ekşi "Frenler tutmadı, imdatları indirdim. Tam virajda askıda kaldı, hareket etmeye başlayınca bende attım kendimi aşağıya.

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

Allahtan yaralanan olmadı.Verilmiş sadakamız varmış.Kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

Görgü tanığı Büşra Karaçam ise, " Yukarıdan freni patlıyor. Şoför araçtan atlıyor, buradaki park halindeki bütün araçları önüne katıp çarpıyor. Çok şükür can kaybı yok. Çok korkunç, çok üzücü. Büyük çapta maddi hasar var." dedi.

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İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

 KAZA ANI KAMERADA

Beton mikserinin park halindeki 7 aracı biçtiği kaza güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde freni tutmayan beton mikserinin şoförü hareket halindeki araçtan atlaması ve beton mikserinin araçlara çarptığı anlar görülüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

İstanbulda freni patlayan beton mikseri 7 aracı hurdaya çevirdi

 

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#İstanbul#Üsküdar#Beton Mikseri

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