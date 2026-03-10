×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Forex Dolandırıcılığı#Gözaltı
İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 16:47

İstanbul’da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 140 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarında, Sarıyer'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında delillerin toplanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 50’si kadın, toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirildi. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Forex Dolandırıcılığı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!