İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.