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İstanbul'da fırtınanın etkisiyle ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

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#İstanbul#Fırtına#Rüzgar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 16:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kent genelinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Fatih ve Bakırköy’de ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kent genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan yeşil alanda ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Kepçe yardımıyla kaldırılan ağaçlar, daha sonra mahalle sakinleri tarafından kesildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Abdülzel Paşa caddesinde de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırırken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bakırköy’de de bir sokakta park halinde bulunan bir otomobildevrilen ağacın altında kaldı.(DHA)

İstanbulda fırtınanın etkisiyle ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

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#İstanbul#Fırtına#Rüzgar

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