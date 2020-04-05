MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul için dün 'turuncu' alarm verilmişti! Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var
GeriGündem İstanbul için dün 'turuncu' alarm verilmişti! Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

İstanbul için dün 'turuncu' alarm verilmişti! Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul için dün 'turuncu' alarm verilmişti! Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da dün yapılan “turuncu” fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

 İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor.Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.

İstanbul için dün turuncu alarm verilmişti Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var

Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu. Rüzgar sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle