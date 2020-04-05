İstanbul için dün 'turuncu' alarm verilmişti! Ağaç devrildi, şiddetli rüzgar var

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor.Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.

Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu. Rüzgar sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.



