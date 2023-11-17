İstanbul'da fırtına alarmı! THY yarınki 40 seferini iptal etti

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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HAFTA SONU İÇİN KRTİK UYARI

Bazı illerde ise hafta sonundan itibaren karlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İstanbul'da ise Cumartesi ve Pazar günleri kuvvetli sağanak yağış beklenirken Pazar günü hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi ön görülüyor.