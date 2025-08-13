İstanbul’da fırtına alarmı... 3 ilçede deniz yasak

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

PERŞEMBEYE KADAR DEVAM EDECEK

"Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haberin Devamı

Çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat

ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda ise kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.