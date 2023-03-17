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İstanbul'da firari hükümlülere yönelik operasyon yapıldı

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#İSTANBUL#Polis#Suç
İstanbulda firari hükümlülere yönelik operasyon yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:36

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aralarında onlarca yıl hapis cezası bulunan 39 hükümlü yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalanması için 16 Mart 2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirledikleri 65 adrese baskın yaptı.

Operasyon sonucu aralarında hırsızlık suçundan 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Recep A., yine hırsızlık suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ramazan K., cinsel istismar suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan Polat Y.'nin de bulunduğu 39 hükümlü gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapılan şüpheliler cezaevlerine teslim edildiler.

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#İSTANBUL#Polis#Suç

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