İstanbul'da firari hükümlülere yönelik operasyon yapıldı

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalanması için 16 Mart 2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirledikleri 65 adrese baskın yaptı.

Operasyon sonucu aralarında hırsızlık suçundan 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Recep A., yine hırsızlık suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ramazan K., cinsel istismar suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan Polat Y.'nin de bulunduğu 39 hükümlü gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapılan şüpheliler cezaevlerine teslim edildiler.