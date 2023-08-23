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Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı! İstanbul'da film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

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#İstanbul#Gasp#Çatışma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 09:22

21 yaşındaki vale Ogün Tekin, otomobil anahtarlarını çalan hırsızları durdurmak isterken iki kurşunla öldürülmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da dün polis ekipleri ile cinayet şüphelileri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, Arnavutköy'de şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtığı sırada polisle çatıştı. Hadımköy'de lastikleri patlayan otomobili bırakıp kaçan şüpheliler bir kamyoneti gasbederek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bahçeşehir’de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi.

Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

Arnavutköyde ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.

Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı.

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Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

ACILI BABA KONUŞTU

Otomobil anahtarlarını çalan hırsızları durdurmak isterken iki kurşunla öldürülen 21 yaşındaki vale Ogün Tekin’in babası Ergün Tekin, “Oğlum öldü ama taziye için ne çalıştığı yerden ne de o otomobillerin sahiplerinden arayan olmadı” dedi.

İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki Affet isimli eğlence mekânında çalışan Vale Ogün Tekin (21), Otomobil anahtarlarını çalan hırsızları durdurmak isterken öldürüldü. Hırsızlar olay sonrası kayıplara karıştı ve halen bulunamadı. Kıraç Mezarlığı’nda toprağa verilen Ogün Tekin’in ailesi, Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’ndeki evlerinin önünde taziye çadırı kurdu.

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Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

‘OĞLUMU KULLANDILAR’

Baba Ergün Tekin taziye çadırında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Acımız çok taze. Karakol bilgi vermiyor. ‘Yakalayacağız, bize güvenin’ dediler. Oğlumun çalıştığı işyeri bir kez dahi telefon etmedi bize. Arabanın sahibini bile bilmiyoruz. Kullandılar oğlumu. Taziye süreci bitince hukuki olarak hakkımızı arayacağız.”

Vale cinayeti şüphelileri polisle çatıştı İstanbulda film sahnesi gibi anlar: Kamyoneti gasbederek kaçtılar

Ogün Tekin’in çalıştığı Affet isimli işyerinin sosyal medya hesaplarından canlı müzik paylaşımları devam etti. İşyeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ogün’ü ve ailesini çok az tanırdık hatta gömüldüğü yeri bile öğrenemedik. O gece olanları farklı bir olay sanıyorduk. Olayı sonra öğrendik. Allah rahmet eylesin. Yaşadıklarımız bir nebze atlatabilmek için çarşambaya kadar mekânımız kapalı olacak.”

 

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#İstanbul#Gasp#Çatışma

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