İstanbul'da film gibi hırsızlık tuzağı! Otelde duş alırken arabasını çaldılar

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Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen Ö. ile tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi. Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen Gülşen Ö., U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

OTELDE DUŞ ALIRKEN ARACINI ÇALDILAR

Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.‘nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada Gülşen Ö. , U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı. Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.‘yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kadını geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

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ÇALDIKLARI ARACIN YAKITI BİTİNCE METROBÜSLE GELMİŞLER

Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu Gülşen Ö. ile birlikte 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

POLİSİN YAKALADIĞI 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, “gasp (yapma)” ve “oto hırsızlığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.