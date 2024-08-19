İstanbul’da Filistinli’ye suikast: 1 ölü 2 yaralı

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Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli işinsanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.