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İstanbul’da Filistinli’ye suikast: 1 ölü 2 yaralı

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#Kağıthane#Filistin#Suikast
İstanbul’da Filistinli’ye suikast: 1 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında park halinde bulunan ve içerisinde henüz isimleri öğrenilemeyen 3 Filistinli’nin olduğu otomobil, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli işinsanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da Filistinli’ye suikast: 1 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

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#Kağıthane#Filistin#Suikast

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