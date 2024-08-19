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İstanbul'da Filistinli iş insanına susturuculu silahla saldırı

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#Kağıthane#Polis#Otomobil
İstanbulda Filistinli iş insanına susturuculu silahla saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 02:33

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş insanına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş insanının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenledi.  Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin (30) hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Kağıthane#Polis#Otomobil

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