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İstanbul'da FETÖ'ye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#FETÖ#Terör
İstanbulda FETÖye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 11:12

FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde elem ve faaliyet yürüttükleri, örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışanlarında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah yapılan operasyonla şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İSTANBUL#FETÖ#Terör

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