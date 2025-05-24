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İstanbul'da FETÖ'ye kritik operasyon: 8 şüpheli yakalandı, 3'ü firari

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#FETÖ#Bylock#Operasyon
İstanbulda FETÖye kritik operasyon: 8 şüpheli yakalandı, 3ü firari
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 17:27

İstanbul'da, FETÖ şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda, 2'si kamu görevlisi, 8 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. 3 firarinin ise yakalanması için çalışmalar yürütülüyor.

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İstanbul'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda, 2'si kamu görevlisi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'SİNİN YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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#FETÖ#Bylock#Operasyon

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