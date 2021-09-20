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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararı

#İstanbul#FETÖ#Operasyon
İstanbulda FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

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Özden ATİK/İSTANBUL (DHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilerek bugün sabah eşzamanlı operasyon düzenledi.

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon