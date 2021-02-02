MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı gözaltına alındı
GeriGündem İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02.02.2021 - 04:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle