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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 61 muvazzaf asker tutuklandı

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#İstanbul#FETÖ Operasyonu#Tutuklama
İstanbulda FETÖ operasyonu 61 muvazzaf asker tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 22:47

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı.

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İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı.

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#İstanbul#FETÖ Operasyonu#Tutuklama

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