Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 08:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili olan 30 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, örgütün iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, ayrıca haklarında itirafçı beyanı bulunan ve ümit yapılanması içerisinde her bir şahıs bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen 33 şüpheli tespit edildi.

30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere tespit edilen toplamda 33 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser