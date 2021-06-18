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Gündem
Ali ÇaÄŸlar TINBEK/Ä°STANBUL (DHA)
Haber GiriÅŸ: 18.06.2021 - 10:54 | Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul'da FETÖ operasyonu! 22 gözaltÄ±

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Ä°stanbul'da FETÖ operasyonu! 22 gözaltÄ±

Ä°stanbul'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–'ye yÃ¶nelik sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 27 ÅŸÃ¼pheliden 22'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbulda FETÃ– operasyonu 22 gÃ¶zaltÄ±

ÅžÃ¼pheliler Ä°stanbul Emniyetine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin polisteki iÅŸlemleri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbulda FETÃ– operasyonu 22 gÃ¶zaltÄ±

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