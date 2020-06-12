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Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ operasyonu... 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da FETÖ operasyonu... 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 15 muvazzaf asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçu kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 Haziran'da operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda İstanbul'da görevli 15 muvazzaf asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

 

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