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İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

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#İSTANBUL#Fetö#Terör
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 09:03

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik ankesörlü hat soruşturması kapsamında biri eski askeri personel 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel, ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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#İSTANBUL#Fetö#Terör

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