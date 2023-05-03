İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında örgütün Gaziosmanpaşa’da yeniden faaliyete geçmeye çalıştığı, şüphelilerin bu kapsamda gizli haberleşme ağı olarak 'Signal' programını kullandıkları belirlendi.

Ekipler haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 ihraç öğretmen, 10 özel sektör ve 2 öğrenci olmak üzere 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin lira, yaklaşık olarak 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.