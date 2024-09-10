×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu! Çevredeki vatandaşlar TIR'ı elleriyle durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:04

Arnavutköy'de, arızalanan TIR'ı tamir etmek için dorsenin altına giren Metin Yavuz, el frenini çekmeyi unuttuğu TIR'ın hareket etmesiyle hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların hareket eden TIR'ı elleriyle durdurdukları görüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Yavuz’un kullandığı 27 ALP 430 plakalı TIR, Tayakadın Caddesi'nde arızalandı. Yavuz, dorsenin altına girerek arızayı tespit etmek istedi.

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu

El freninin çekili olmadığı TIR’ın hareket etmesiyle Yavuz aracın altında kaldı. Çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştığı TIR’ı, şoför koltuğuna geçen bir vatandaş el frenini çekerek durdurdu.

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı TIR şoförünü hastaneye kaldırdı. Metrelerce sürüklenen Metin Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Metin Yavuz’un hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Metin Yavuz’un arızalanan TIR’ı bir süre kontrol ettiği, daha sonra dorsenin altına girdiği görülüyor. Bir anda hareket eden TIR’ı, çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da kaydediliyor.

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu

İstanbulda feci ölüm: Dalgınlığı canına mâl oldu Çevredeki vatandaşlar TIRı elleriyle durdurdu


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Arnavutköy#Kaza

BAKMADAN GEÇME!