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İstanbul'da feci ölüm: Geri manevra yapan çöp kamyonu emekli öğretmeni ezdi

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza
İstanbulda feci ölüm: Geri manevra yapan çöp kamyonu emekli öğretmeni ezdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:18

Kadıköy'de geri manevra yapan çöp kamyonunun ezdiği emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel (82) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü T.K. gözaltına alındı.

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Olay, Zühtüpaşa Mahallesi, Güleç Çıkmazı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.K.'nın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel ezdi.

İstanbulda feci ölüm: Geri manevra yapan çöp kamyonu emekli öğretmeni ezdi

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yenel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü T.K. gözaltına alınırken yanındaki 2 temizlik işçisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yenel'in cansız bedeni ise morga kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

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İstanbulda feci ölüm: Geri manevra yapan çöp kamyonu emekli öğretmeni ezdi

 

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza

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