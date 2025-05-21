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İstanbul'da feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

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#İstanbul#Küçükçekmece#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 15:10

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşarak yola düşen yaya, servis aracının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren bu olay çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hayatını kaybeden adamın rahatsızlandığı sırada başını tuttuğu, daha sonra dengesini kaybederek yola düştüğü görüldü.

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Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nin kaldırım kısmında yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü.

İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

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İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti
İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

İstanbulda feci ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden midibüs geçti

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#İstanbul#Küçükçekmece#Haber

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